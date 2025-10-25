Мастер-классы, гала-шоу и история спорта: как прошел Всероссийский день гимнастики

В Казани 25 октября состоялся Всероссийский день гимнастики. Гостям устроили мастер-классы, показали гала-шоу, а также рассказали об истории данного спорта.
Празднование Всероссийского дня гимнастики началось с поздравлений премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и председателя правления «РЖД» Олега Белозерова. В ходе выступления последний подчеркнул, что данный праздник стал настоящим символом грации и символа. Поскольку в 2025 году отмечается юбилей — 140 лет с момента проведения первых гимнастических соревнований.
Фото: Министерство спорта Республики Татарстан.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить наших гимнастов, которые выступили на чемпионате мира. Ангелина Мельникова защитила свой статус абсолютной чемпионки, а Даниел Маринов завоевал бронзу. После длительного перерыва мы вернулись на международную арену и показали класс», — сказал Белозеров.
После торжественного открытия началась программа для гостей. В рамках нее Дарья Нагорная, Дмитрий Ушаков, Лала Крамаренко, Никита Федоренко и другие звезды из мира гимнастики провели мастер-классы, после чего состоялось яркое гала-шоу. Оно было посвящено все тому же 140-летнему юбилею.
Фото: Министерство спорта Республики Татарстан.
Так, в рамках гала-шоу зрителям рассказали о развитии гимнастики в РФ. Причем с 1885 года. Как известно, именно тогда прошли первые соревнования. Тогда же на сцену в рамках Всероссийского дня гимнастики вышли свыше 450 гимнастов. Они показали яркие номера, показав о становлении спортивной и художественной гимнастики. Кроме того, они затронули тему триумфов российских спортсменов, а также уделили внимание новым дисциплинам. В том числе акробатике и батуту.
Организаторами праздника выступили Правительство Республики Татарстан и Федерация гимнастики России (ФГР).