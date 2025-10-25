Мастер-классы, гала-шоу и история спорта: как прошел Всероссийский день гимнастики

Так, в рамках гала-шоу зрителям рассказали о развитии гимнастики в РФ. Причем с 1885 года. Как известно, именно тогда прошли первые соревнования. Тогда же на сцену в рамках Всероссийского дня гимнастики вышли свыше 450 гимнастов. Они показали яркие номера, показав о становлении спортивной и художественной гимнастики. Кроме того, они затронули тему триумфов российских спортсменов, а также уделили внимание новым дисциплинам. В том числе акробатике и батуту.