Бойцы батальона «Запад-Ахмат» спасли захваченного пехотинца Вооруженных сил Украины (ВСУ) от «голодной смерти». Об этом в субботу, 25 октября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
— Судя по внешнему виду, с питанием, так же как и со всем остальным, в армии укрорейха дела обстоят не очень… наши бойцы спасли бедолагу в том числе от голодной смерти. Петру повезло. Теперь у него будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и переосмыслить все, что произошло, — говорится в Telegram-канале Кадырова.
Он отметил, что командиры украинского солдата, оказавшегося в плену, разбежались по населенным пунктам и оставили своих подчиненных «решать вопросы самостоятельно», говорится в публикации.
Это не первый подобный случай. Недавно российские военные спасли жизнь украинскому солдату во время штурма. Раненого бойца нашли на огневой позиции, где он продолжал отстреливаться. Солдаты предложили ему медицинскую помощь, но украинец отказался. Несмотря на это, ему наложили жгут и доставили в безопасную зону. Позже он признался, что не хотел сдаваться в плен, опасаясь расправы.
В том числе украинские солдаты боятся получить и пулю в спину. Недавно боевики украинской армии расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.