Кадыров рассказал, как пленного пехотинца ВСУ спасли от «голодной смерти»

— Судя по внешнему виду, с питанием, так же как и со всем остальным, в армии укрорейха дела обстоят не очень… наши бойцы спасли бедолагу в том числе от голодной смерти. Петру повезло. Теперь у него будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и переосмыслить все, что произошло, — говорится в Telegram-канале Кадырова.