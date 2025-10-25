Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с ноября усилится автоматический контроль в налогах, ОСАГО и связи: вот что изменится

Юрист Романова напомнила россиянам о изменениях в налогах, ОСАГО, связи с ноября.

С ноября на территории Российской Федерации вступают в силу серьезные изменения сразу в нескольких сферах, касающихся повседневной жизни тысяч россиян. В частности, ключевые нововведения коснутся таких сфер как налогообложение, связь, транспорт, наследство и др. Об изменениях RT рассказала исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.

Юрист отметила, что акцент во всех нововведениях сделан на усилении возможностей автоматического контроля. В частности, ФНС России получил возможность взыскивать некоторые виды задолженности с физических лиц, причем без обращения в суд. В случае, если должник проигнорирует соответствующее уведомление в своем личном кабинете, деньги могут быть списаны непосредственно с его банковского счета.

Автоматизация будет внедрена и в транспортную сферу — она коснется ОСАГО. Наличие действующего полиса «автогражданки» будут проверять дорожные камеры фотовидеофиксации.

«Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч. При этом никаких поблажек не предусмотрено: даже если автомобиль не останавливал инспектор, постановление может быть вынесено автоматически», — пояснила Екатерина Романова.

С 1 ноября вступят в силу также изменения в сфере связи. До этого времени мобильные операторы должны проверить, сколько номеров зарегистрировано на того или иного абонента. И если их больше 20 — заблокировать лишние.

Изменения в сфере наследования вступают в силу с 24 ноября. Начиная с этого дня нотариусы будут обязаны уведомлять всех наследников об имеющихся долгах умерших. Ожидается, что в результате банки и МФО получат возможность быстрее взыскивать такие задолженности. А вот наследникам придется обращать повышенное внимание на этот вопрос при вступлении в наследство.

«Ноябрьские изменения — это переход к “точной настройке” контроля, где ответственность граждан и компаний становится прямой и неотвратимой», — считает Романова.

Ранее KP.RU подробно писал, что с ноября 2025 года российские операторы связи смогут блокировать лишние SIM-карты, если по итогам проверки выяснится, что на одного человека оформлено более 20 номеров. Меры предусмотрены поправками в законодательство, принятыми в прошлом году.

А председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу с 26 октября изменений в Уголовный кодекс России, ужесточающих ответственность за уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше