В России с ноября усилится автоматический контроль в налогах, ОСАГО и связи: вот что изменится

С ноября на территории Российской Федерации вступают в силу серьезные изменения сразу в нескольких сферах, касающихся повседневной жизни тысяч россиян. В частности, ключевые нововведения коснутся таких сфер как налогообложение, связь, транспорт, наследство и др. Об изменениях RT рассказала исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.
Юрист отметила, что акцент во всех нововведениях сделан на усилении возможностей автоматического контроля. В частности, ФНС России получил возможность взыскивать некоторые виды задолженности с физических лиц, причем без обращения в суд. В случае, если должник проигнорирует соответствующее уведомление в своем личном кабинете, деньги могут быть списаны непосредственно с его банковского счета.
Автоматизация будет внедрена и в транспортную сферу — она коснется ОСАГО. Наличие действующего полиса «автогражданки» будут проверять дорожные камеры фотовидеофиксации.
«Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч. При этом никаких поблажек не предусмотрено: даже если автомобиль не останавливал инспектор, постановление может быть вынесено автоматически», — пояснила Екатерина Романова.
С 1 ноября вступят в силу также изменения в сфере связи. До этого времени мобильные операторы должны проверить, сколько номеров зарегистрировано на того или иного абонента. И если их больше 20 — заблокировать лишние.
Изменения в сфере наследования вступают в силу с 24 ноября. Начиная с этого дня нотариусы будут обязаны уведомлять всех наследников об имеющихся долгах умерших. Ожидается, что в результате банки и МФО получат возможность быстрее взыскивать такие задолженности. А вот наследникам придется обращать повышенное внимание на этот вопрос при вступлении в наследство.
«Ноябрьские изменения — это переход к “точной настройке” контроля, где ответственность граждан и компаний становится прямой и неотвратимой», — считает Романова.
Ранее KP.RU подробно писал, что с ноября 2025 года российские операторы связи смогут блокировать лишние SIM-карты, если по итогам проверки выяснится, что на одного человека оформлено более 20 номеров. Меры предусмотрены поправками в законодательство, принятыми в прошлом году.
А председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу с 26 октября изменений в Уголовный кодекс России, ужесточающих ответственность за уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.