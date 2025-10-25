В России с ноября усилится автоматический контроль в налогах, ОСАГО и связи: вот что изменится

Изменения в сфере наследования вступают в силу с 24 ноября. Начиная с этого дня нотариусы будут обязаны уведомлять всех наследников об имеющихся долгах умерших. Ожидается, что в результате банки и МФО получат возможность быстрее взыскивать такие задолженности. А вот наследникам придется обращать повышенное внимание на этот вопрос при вступлении в наследство.