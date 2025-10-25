Бродячая собака спасала 92-летнего дедушку, три дня блуждавшего в лесу под Анапой

В Краснодарском крае бродячая собака спасла блуждающего три дня по лесу потерявшегося 92-летнего дедушку. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Кубань».
Пожилой мужчина ушел из дома в садово-огородническом хозяйстве «Колос» и пропал. Иван Мартынов направлялся в магазин, но не вернулся. Когда стемнело, обеспокоенные родственники начали поиски и обратились за помощью к волонтерам.
На помощь сразу пришли добровольческие группы. С каждым часом число участников поисковой операции росло. К волонтерам присоединились родные, студенты, местные жители и кинологи. Работа продолжалась даже в ночное время.
Поисковики тщательно обследовали местность. Они проверяли заброшенные строения, осматривали колодцы, карьеры и берега ериков. Лесной массив прочесывали метр за метром.
Только на четвертые сутки пожилого мужчины нашли в лесной чаще. Иван Дмитриевич был истощен и очень слаб.
— Я ничего не ел и не пил эти дни. Просто плутал. Мне даже покойная жена привиделась один раз, — поделился пенсионер.
Все это время с ним находилась бродячая собака. Черный пес три дня не отходил от мужчины, хотя у того не было еды. Ночью животное грело пожилого человека своим телом.
Когда спасатели уложили Ивана Дмитриевича на носилки, верный пес начал лизать ему руки. Собака побежала за уезжающей машиной скорой помощи, а затем бесследно исчезла.
Состояние пенсионера сейчас нормализовалось. Поблагодарить своего спасителя он так и не успел — собака пропала так же внезапно, как и появилась.
