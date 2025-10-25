В Дагестане неизвестный напал на лабрадора-спасателя: в теле собаки нашли 19 пуль

В Дагестане неизвестный выпустил почти 20 пуль в лабрадора-спасателя. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Черный лабрадор по кличке Балбес находится в ветеринарной клинике Махачкалы. Четырехлетний пес привык спасать людей и работал на завалах вместе со спасателями.
21 октября собаку доставили в клинику с множественными ранениями. Ветеринары обнаружили в теле животного 18−19 пуль. Предположительно, стрельба велась дробью.
Большую часть дроби уже извлекли, но одна пуля осталась рядом с позвоночником. Для сложной операции Балбеса готовились перевезти в другой регион. Хозяин забрал пса домой для подготовки к транспортировке.
История получила широкий резонанс в сети. Многие люди предложили помощь в оплате лечения и реабилитации собаки.
Личность преступника до сих пор не установлена. В ветеринарной клинике подтвердили, что злоумышленник остается безнаказанным. Надеются, что в отношении него возбудят уголовное дело.
