Посольство РФ на Кубе предупредило туристов о шторме «Мелисса»

Посольство России на Кубе обратилось к российским туристам с предупреждением о формирующемся в Карибском море тропическом шторме «Мелисса», который уже в ближайшие дни может усилиться до урагана и затронуть восточные регионы острова.
«По данным местного Института метеорологии, в Карибском море образовался и набирает силу тропический шторм “Мелисса”, способный перейти в категорию урагана в эти выходные», — сообщили в дипмиссии.
Прогнозы указывают, что 28 и 29 октября циклон пройдет над восточными провинциями Кубы: Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Камагуэй. При этом в посольстве отметили, что основные туристические зоны, включая Варадеро, в настоящий момент остаются вне зоны угрозы.
«Рекомендуем российским гражданам, планирующим поездки на Кубу в ближайшее время, учитывать климатические факторы, а тем, кто уже на острове, строго следовать инструкциям местных властей», — подчеркнули в посольстве.
Согласно карте кубинского института INSMET, шторм пройдет над Ямайкой 28 октября и достигнет восточной части Кубы к среде днем. Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о подготовке страны к возможным последствиям штормовой активности «Мелиссы» в середине следующей недели.
В то же время стало известно, что для российских туристов в 2025 году откроют новые авиарейсы на зарубежные курорты.