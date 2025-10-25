Ричмонд
Российский боец Александр Волков победил бразильца на UFC 321

Российский боец Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейду на турнире UFC 321, который прошел 25 октября в США. Волков выиграл поединок раздельным решением судей после трех раундов боя.

