Комбриг ВСУ спровоцировал гибель личного состава из-за фотографий в соцсетях

Комбриг одной из бригад украинской армии спровоцировал гибель личного состава из-за снимков, которые он публиковал в социальных сетях. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в российских силовых структурах.

— Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения и заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военных женского пола, — цитирует РИА Новости источник.

На размещенных командиром бригады фото военные, которые находятся на передовой, стоят без средств индивидуальной защиты. По словам собеседника агентства, автором фото является полковник Анатолий Савич.

Позже в соцсетях начали распространяться массовые «некрологи погибших бойцов», которые были объединены общими местом и датой смерти, что говорит об ударе ВС РФ по данному вычисленному подразделению, сказано в статье.

В Сумской области во время построения личного состава было уничтожено скопление военных 105-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины. Об этом 25 октября сообщили в российских силовых структурах.