Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО разыскивают пропавшего 37-летнего Романа Кузнецова

В Нягани (ХМАО) с 16 октября продолжаются поиски Кузнецова Романа Сергеевича 1988 года рождения. Мужчина не выходит на связь. Об этом написали в telegram-канал поискового отряда «Валерия».

В Нягани (ХМАО) с 16 октября продолжаются поиски Кузнецова Романа Сергеевича 1988 года рождения. Мужчина не выходит на связь. Об этом написали в telegram-канал поискового отряда «Валерия».

Читать далее.