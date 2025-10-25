В Крыму ищут пропавшего 49-летнего Андрея Рублева

В Симферополе и районе ищут пропавшего без вести Андрея Рублева. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым».
49-летний Андрей Рублев проживает в поселке Молодежное Симферопольского района. Его родные не имеют информации о нем уже больше недели. Последний раз он выходил на связь утром 15 октября.
Супруга пропавшего Елена Рублева сообщила подробности.
— Утром 15 октября в 7:20 Андрей позвонил мне с работы, поговорили о том, о сем. Но уже в 9:25 все телефоны — и личный, и служебные были отключены, — рассказала женщина.
Андрей Рублев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.
Поскольку мужчина работает по графику 2/2, тревогу забили только 17 октября. Именно тогда смена закончилась, но Андрей не вернулся домой. Родные сразу обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт».
Появилась важная информация от начальника охраны на работе пропавшего. Он сообщил, что Андрея не было на объекте двое суток. Также появились сведения, что мужчину видели, когда его увозили на машине в неизвестном направлении.
По словам супруги, Андрей ведет трезвый образ жизни и не замечен в аморальных поступках.
— Он не гулял, не из пьющих, просто исчез и все, — поделилась Елена.
В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения пропавшего. Место работы Андрея Рублева находится в центре села, что дает надежду на обнаружение записей с видеокамер наблюдения.
