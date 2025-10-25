«Наворовали от души»: Павел Прилучный рассказал о происшествии в Турции

В настоящее время Павел Прилучный находится в Турции, участвует в съемках нового проекта. К актеру в гости приехали супруга Зепюр Брутян и сын Микаэль. Все свободное от работы время Павел проводит с семьей. Звезды поделились в социальных сетях как проводят время.