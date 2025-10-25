«Наворовали от души»: Павел Прилучный рассказал о происшествии в Турции

В настоящее время Павел Прилучный находится в Турции, участвует в съемках нового проекта. К актеру в гости приехали супруга Зепюр Брутян и сын Микаэль. Все свободное от работы время Павел проводит с семьей. Звезды поделились в социальных сетях как проводят время.
После окончания рабочей смены семья отправилась собирать фрукты. Зепюр показала кадры, на которых Павел срывает апельсины с дерева.
Павел Прилучный нарвал свежих фруктов с ветки Кадр видео.
«Только посмотрите, какой тут у нас сегодня улов», — говорит Зепюр.
«Да, ребят, наворовали от души», — поддержал жену Павел. «Просто огромные гранаты. Нам светили фарами, поэтому мы не стали больше воровать», — продолжила рассказывать Брутян.
Ранее в Москве состоялась премьера третьего полнометражного фильма «Мажор», в котором Павел Прилучный играет главную роль.