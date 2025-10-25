Ричмонд
В Германии призвали вернуться к российским нефти и газу: в стране не хватает ресурсов для промышленности

Койтер: Германии нужно вернуться к российским нефти и газу.

Источник: Комсомольская правда

Германии необходимо вновь наладить поставки российской нефти и газа, а также увеличить инвестиции в развитие атомной энергетики. Об этом в эфире RT заявил заместитель председателя парламентской группы партии AfD в бундестаге Стефан Койтер.

Он напомнил, что Германия уже отказалась от производства электроэнергии на угле, а теперь планирует отказаться и от атомной энергетики — технологии, которую он назвал чистой и перспективной.

«Многие компании уехали [перенесли своё производство]. Заказы были потеряны. Для нас это очень прискорбно, и мы считаем, что дешёвая энергия чрезвычайно важна для промышленности, а её у нас больше нет», — отметил политик.

Сегодня, 25 октября, на юге Германии были уничтожены градирни крупнейшей атомной электростанции страны «Gundremmingen». Это было сделано в рамках реализации закона о постепенном отказе от атомной энергетики.