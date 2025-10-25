В Челябинск нагрянет снег и минусовая температура. Скрин

На предстоящей неделе, с 27 октября по 2 ноября, в Челябинске в ночные часы ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля. Начнется дождь, а к воскресенью прогнозируется снег. Об этом заявили синоптики «Гисметео».