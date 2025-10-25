Bell: базовый iPhone 18 получит на 50% больше оперативной памяти

Компания Apple намерена существенно увеличить объем оперативной памяти в будущей линейке iPhone 18, повысив её примерно на 50% по сравнению с нынешними моделями. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на южнокорейское издание The Bell.
В текущей серии iPhone 17 модели iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max оснащены 12 ГБ оперативной памяти, что на 4 ГБ больше, чем у устройств предыдущего поколения.
Увеличение объема ОЗУ связано с растущими вычислительными потребностями, необходимыми для работы функций, основанных на искусственном интеллекте. При этом стандартный iPhone 17 остаётся единственной моделью в линейке с 8 ГБ памяти.
По данным источника, Apple планирует унифицировать технические характеристики будущих смартфонов и полностью отказаться от конфигураций с 8 ГБ. Для этого компания уже обратилась к Samsung с запросом на расширение поставок микросхем LPDDR5X на 12 и 16 ГБ, а также ведёт переговоры с SK Hynix и Micron.
Ожидается, что осенью 2026 года выйдут iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый iPhone Fold, а базовый iPhone 18 и его более доступная версия iPhone 18e появятся в первой половине 2027 года.
Ранее пользователи новых флагманских iPhone 17 Pro Max начали сообщать о неожиданной перемене оттенка корпуса. Устройства, изначально имеющие розовый цвет, стали приобретать розовый или розово-золотой оттенок.