Bell: базовый iPhone 18 получит на 50% больше оперативной памяти

По данным источника, Apple планирует унифицировать технические характеристики будущих смартфонов и полностью отказаться от конфигураций с 8 ГБ. Для этого компания уже обратилась к Samsung с запросом на расширение поставок микросхем LPDDR5X на 12 и 16 ГБ, а также ведёт переговоры с SK Hynix и Micron.