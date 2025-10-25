Ричмонд
Жителей Москвы предупредили о ливне и мощном ветре

МЧС Москвы заявило, что ночью до десяти часов утра в российской столице ожидается сильный дождь и усиление южного ветра порывами до 15 метров в секунду.

Предупреждение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Автомобилистам порекомендовали парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении транспортным средством, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

