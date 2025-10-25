Австрия хочет избавиться от бывшего главы управления СБУ Наумова

Объявленного в международный розыск экс-генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова могут экстрадировать на родину. Данное решение будет принимать суд Австрии, сообщает РБК-Украина.
Наумову предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в растрате, злоупотреблении служебным положением и мошенничестве, что привело к ущербу государству.
Известно, что экс-генерала уволили с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в июле 2021 года. После начала военных действий 24 февраля 2022 года он покинул Украину и был задержан в Сербии с крупной суммой денег. В Сербии его приговорили к году лишения свободы за отмывание финансовых средств, но отказались выдать Украине. В начале 2024 года Наумов освободился и переехал в Австрию.
Поскольку Наумов находится в международном розыске, Украина направила официальный запрос австрийским правоохранительным органам для рассмотрения вопроса экстрадиции.
Напомним, в августе МВД России объявило в розыск четырех из 10 экс-глав Минобороны Украины. Подчеркивалось, что должность политики занимали с 2014 года.