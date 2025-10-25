Австрия хочет избавиться от бывшего главы управления СБУ Наумова

Известно, что экс-генерала уволили с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в июле 2021 года. После начала военных действий 24 февраля 2022 года он покинул Украину и был задержан в Сербии с крупной суммой денег. В Сербии его приговорили к году лишения свободы за отмывание финансовых средств, но отказались выдать Украине. В начале 2024 года Наумов освободился и переехал в Австрию.