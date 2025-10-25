Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 950 голов за карьеру

Ранее Life.ru сообщал, что Лионель Месси установил уникальный рекорд в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) по количеству забитых голов за один календарный год. В матче ⅛ финала за «Интер Майами» против «Нэшвилла» он забил два гола и тем самым доведя свой личный счёт до впечатляющих 39 мячей в 2025 году.