Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литовские власти приняли решение приостановить работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией до 02:00 по московскому времени. Это связано с проникновением в воздушное пространство страны метеозондов, выяснили журналисты.

