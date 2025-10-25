Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литовские власти приняли решение приостановить работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией до 02:00 по московскому времени. Это связано с проникновением в воздушное пространство страны метеозондов, выяснили журналисты.
