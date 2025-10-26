Что можно и нельзя делать в день Агафона 26 октября на Банный день

Православная церковь 26 октября вспоминает святого Агафодора. В народе празднуют Агафонов день, или день Агафона. Вместе с тем есть еще одно название — Банный день. Все дело в том, что 26 октября было принято чистить бани, а затем париться.
Что нельзя делать 26 октября.
Не следует брать взаймы, совершать необдуманные поступки. Предки верили, что это может обернуться потерей всех сбережений. Кроме того, не рекомендуется в названную даты разговаривать с незнакомыми людьми. Подобное может обернуться обманом.
Что можно делать 26 октября.
По традиции, в указанный день было принято париться в бане с березовыми вениками. Таким образом, как считалось, можно было выгнать все болезни.
Согласно приметам, петухи, которые запели рано, предсказывают потепление. Если же петух закукарекал вечером, то это указывало на резкую смену погоды.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам неделю погодного шторма на стыке октября и ноября.
