Народный календарь. Почему нельзя сидеть дома на Лонгина, 29 октября

29 октября православные христиане чтят мученика Лонгина. Римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Лонгин на Руси считался исцелителем глазных болезней. Ему молились все, у кого были проблемы со зрением.

Согласно традициям, солнечный свет в этот день обладает целебными свойствами, поэтому людям рекомендуют выйти на улицу и вынести на солнце зимние вещи. Именно поэтому 29 октября советовали не сидеть дома — нужно обязательно побыть на солнце, чтобы получить его целебное тепло и свет.

Также 29 октября не следует планировать важных дел и встреч, так как у этого дня довольно тяжеля энергетика. Нельзя заниматься делами, для которых нужно напрягать зрение. Мелкий ремонт и рукоделие находятся под запретом.

29 октября утром рекомендуется умыться колодезной водой и попросить у святого исцеления от глазных болезней.

Приметы погоды.

При переменном ветре и зима будет непостоянной.

Кольцо вокруг луны — к ветру.

Яркое звездное небо — к хорошей погоде, тусклое — к снегу и дождю.

Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут нескоро.

Именины отмечают: Терентий, Иван, Кузьма, Евгений, Алексей, Георгий, Леонтий.