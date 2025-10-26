Международный день тещи и свекрови и Всемирная ночь воя на Луну: какие праздники отмечают в России и в мире 26 октября

Каждый год 26 октября отмечается Всемирная ночь воя на Луну — необычный праздник, придуманный в 2009 году аниматором Джонни ДеПальмой. В этот день люди воют на Луну в десять вечера, чтобы выплеснуть эмоции, избавиться от тоски и поддержать волков, которые веками считаются символом силы и свободы.