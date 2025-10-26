Международный день тещи и свекрови и Всемирная ночь воя на Луну: какие праздники отмечают в России и в мире 26 октября

26 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день тещи и свекрови, Праздник приятных неожиданностей и Всемирную ночь воя на Луну.
Международный день тещи и свекрови.
В четвертое воскресенье октября во многих странах отмечают неофициальный, но популярный праздник — Международный день тещи. Его придумали как дополнение ко Дню матери, чтобы выразить благодарность второй маме — маме супруга или супруги.
Отмечают праздник в свободной форме: зятья и невестки дарят подарки, приглашают тещу или свекровь в гости, проводят время вместе и стараются сделать ей что-то приятное от души.
Праздник приятных неожиданностей.
26 октября праздник придумали, чтобы напомнить людям о силе спонтанных добрых поступков и подарить окружающим немного радости и заботы без повода. В этот день принято делать сюрпризы близким и даже незнакомцам: устраивать неожиданные встречи, дарить маленькие подарки, оставлять добрые записки или просто говорить теплые слова. Главное — создать хорошее настроение и поделиться позитивом.
Всемирная ночь воя на Луну.
Каждый год 26 октября отмечается Всемирная ночь воя на Луну — необычный праздник, придуманный в 2009 году аниматором Джонни ДеПальмой. В этот день люди воют на Луну в десять вечера, чтобы выплеснуть эмоции, избавиться от тоски и поддержать волков, которые веками считаются символом силы и свободы.
Праздник напоминает о важности сохранения популяции этих хищников. Участники акции делают пожертвования и помогают фондам, занимающимся защитой волков, таких как Wolf Haven.