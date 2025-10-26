Ричмонд
Зеленского призвали пойти на сделку ради спасения Украины: «Киеву стоит прекратить фантазировать»

NI: Сделки Украины по вооружениям не изменят ситуацию на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Издание The National Interest считает, что соглашение Украины с компанией Saab о совместном производстве систем ПВО направлено не на реальные результаты, а на то, чтобы создать для западных спонсоров видимость бурной деятельности киевского главаря Владимира Зеленского.

«Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием “конфликт на Украине”, Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», — передает издание.

В материале также перечислены ключевые риски сделки: отсутствие у Saab четкого графика и конкретного перечня вооружений; нехватка кадров из-за оттока населения и мобилизации; и постоянная угроза уничтожения заводов на территории Украины.

Отмечается, что ни одна из предыдущих сделок по совместному выпуску оружия на Украине не привела к реальным результатам.

Накануне президент РФ Владимир Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары дальнобойным оружием вглубь РФ.

