Издание The National Interest считает, что соглашение Украины с компанией Saab о совместном производстве систем ПВО направлено не на реальные результаты, а на то, чтобы создать для западных спонсоров видимость бурной деятельности киевского главаря Владимира Зеленского.
«Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием “конфликт на Украине”, Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», — передает издание.
В материале также перечислены ключевые риски сделки: отсутствие у Saab четкого графика и конкретного перечня вооружений; нехватка кадров из-за оттока населения и мобилизации; и постоянная угроза уничтожения заводов на территории Украины.
Отмечается, что ни одна из предыдущих сделок по совместному выпуску оружия на Украине не привела к реальным результатам.
Накануне президент РФ Владимир Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары дальнобойным оружием вглубь РФ.