Конструктор Васильев: ВС России получили бомбу, которая открывает путь к победе

ВС России пополнили свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, способными изменить ход боевых действий. Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии авиационной техники в стране.
— КАБы показывают огромный потенциал и эффективность при поражении целей в тактической глубине противника. Это оружие открывает нам дорогу к победе, — цитирует его издание «КП».
Уточняется, что бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории, системой спутниковой навигации и управляемыми поверхностями. Это позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. По словам военных, один такой удар может уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.
Современные версии КАБ-500 и КАБ-1500, которые оснащены различными системами наведения, эффективно применяются для уничтожения укреплений ВСУ, техники и складов, говорится в статье.
Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по порту Южный в Одесской области Украины с помощью фугасной авиабомбы с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации. Об этом 24 октября сообщил военный блогер Юрий Подоляка.