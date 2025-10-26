Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конструктор Васильев: ВС России получили бомбу, которая открывает путь к победе

ВС России пополнили свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, способными изменить ход боевых действий. Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии авиационной техники в стране.

ВС России пополнили свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, способными изменить ход боевых действий. Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии авиационной техники в стране.

— КАБы показывают огромный потенциал и эффективность при поражении целей в тактической глубине противника. Это оружие открывает нам дорогу к победе, — цитирует его издание «КП».

Уточняется, что бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории, системой спутниковой навигации и управляемыми поверхностями. Это позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. По словам военных, один такой удар может уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.

Современные версии КАБ-500 и КАБ-1500, которые оснащены различными системами наведения, эффективно применяются для уничтожения укреплений ВСУ, техники и складов, говорится в статье.

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по порту Южный в Одесской области Украины с помощью фугасной авиабомбы с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации. Об этом 24 октября сообщил военный блогер Юрий Подоляка.