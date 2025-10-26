Конструктор Васильев: ВС России получили бомбу, которая открывает путь к победе

Уточняется, что бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории, системой спутниковой навигации и управляемыми поверхностями. Это позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. По словам военных, один такой удар может уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.