Трамп сообщил о повышении торговых пошлин против Канады из-за рекламы с Рейганом

Трамп повысит на 10% торговые пошлины против Канады.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины для Канады на 10%. Несмотря на те, которые уже платит страна.

Трамп обвинил Канаду в якобы фейковой кампании, которая касалась речи экс-президента США Рональда Рейгана о тарифах.

«В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас», — написал американский глава в соцсети Truth Social.

Ранее фонд Рейгана раскритиковал власти Онтарио за рекламный ролик, использовавший запись 1987 года. В фонде заявили, что ролик вырывает слова Рейгана из контекста: он выступал за свободную торговлю, но не против пошлин как таковых.

Верховный суд США рассмотрит законность пошлин Трампа. Слушания пройдут 5 ноября. Трамп заявил, что Канада пыталась повлиять именно на это решение.

Ранее политолог Евгения Войко рассказала, что Трамп ввел пошлины против Канады из-за личности бывшего премьера Джастина Трюдо.

