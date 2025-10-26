Трамп сообщил о повышении торговых пошлин против Канады из-за рекламы с Рейганом

Глава Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины для Канады на 10%. Несмотря на те, которые уже платит страна.
Трамп обвинил Канаду в якобы фейковой кампании, которая касалась речи экс-президента США Рональда Рейгана о тарифах.
«В связи с их серьезным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас», — написал американский глава в соцсети Truth Social.
Ранее фонд Рейгана раскритиковал власти Онтарио за рекламный ролик, использовавший запись 1987 года. В фонде заявили, что ролик вырывает слова Рейгана из контекста: он выступал за свободную торговлю, но не против пошлин как таковых.
Верховный суд США рассмотрит законность пошлин Трампа. Слушания пройдут 5 ноября. Трамп заявил, что Канада пыталась повлиять именно на это решение.
Ранее политолог Евгения Войко рассказала, что Трамп ввел пошлины против Канады из-за личности бывшего премьера Джастина Трюдо.