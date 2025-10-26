Между Москвой и Алма-Атой возобновили ж/д сообщение

Это, как заявили в РЖД, произошло по просьбе Казахстанских железных дорог.
На данном маршруте через день будут курсировать два беспересадочных вагона (купейный и плацкартный). Из казахстанского города поезда начнут отправляться в 20:00 по местному времени 26 октября в составе поезда Алма-Ата — Саратов, а из Москвы — с 30 октября в 19:27 в составе поезда Москва — Дербент. Время в пути составит 3,5 дня.
Поезда будут останавливаться в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань.
Железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было приостановлено в 2017 году в связи со снижением пассажиропотока. О том, что его возобновят стало известно в сентябре.