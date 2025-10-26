«Скуднейший, позорный вокабуляр»: Водонаева раскритиковала невесту Лепса Кибу

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба не владеет русским языком. Об этом заявила телеведущая Алена Водонаева. Она раскритиковала девушку за отсутствие грамотности, присоединившись к юристу Кате Гордон, которая ранее осудила избранницу артиста.
— Катя, ты только этой девушке удивляешься? У нас больше половины публичных людей не владеют русским языком. Скуднейший, позорный вокабуляр, чудовищные бессвязные формулировки и примитивный уровень мышления, — написала блогерша в Telegram-канале.
По ее словам, на публике выступают «сплошные инфузории-туфельки, Шариковы и Эллочки-людоедки». Однако отсутствие грамотности не мешает многим звездам иметь миллионы фанатов. Водонаева допустила, что их поклонники такие же «тупые», как их кумиры.
Три года назад Григорий Лепс развелся со второй супругой Анной Шаплыковой. После этого в его жизни появилась Аврора Киба. Многие пользователи считают, что она увела артиста из семьи. Киба прокомментировала эти слухи.
До этого Аврора Киба в очередной раз назвала себя женой певца. Она также раскрыла интимные подробности отношений со звездой.