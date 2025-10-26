«Скуднейший, позорный вокабуляр»: Водонаева раскритиковала невесту Лепса Кибу

По ее словам, на публике выступают «сплошные инфузории-туфельки, Шариковы и Эллочки-людоедки». Однако отсутствие грамотности не мешает многим звездам иметь миллионы фанатов. Водонаева допустила, что их поклонники такие же «тупые», как их кумиры.