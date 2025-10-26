Трамп назвал условие для встречи с Путиным: «Я не собираюсь тратить время впустую»

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча возможна, если будет шанс договориться по Украине. Такую «сделку» он считает необходимым условием.
При этом Трамп поделился своими ожиданиями. Он заявил, что думал, что конфликт на Украине «завершится быстро, еще до установления мира на Ближнем Востоке».
«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», — сообщил Трамп журналистам на борту самолета.
Напомним, что изначально Путин и Трамп по итогам октябрьских телефонных переговоров договорились о второй встрече, запланировав ее в Будапеште. Позднее американский президент отменил встречу, сославшись на то, что это было «неправильно» и президенты не достигли бы там нужных целей.
Как отмечал президент России, встречу следует считать не отмененной, а перенесенной. По его мнению, участие в будапештском саммите глав государств на высшем уровне без должной подготовки было бы ошибочным.
«Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — подчеркнул тогда российский президент.
Несмотря на отмену встречи глав государств и новые американские санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа, Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой. На этом фоне в США прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он пояснил, что цель его визита — продолжить российско-американский диалог. Дмитриев также подчеркнул, что встреча президентов требует тщательной подготовки на дипломатическом уровне.
Накануне Дмитриев рассказал, что встреча лидеров РФ и США состоится. Как подчеркнул Дмитриев, она будет назначена позднее.
Кроме этого, спецпредставитель президента РФ отметил стремление России к быстрому завершению украинского конфликта. Он добавил, что администрация Трампа изучает позицию Москвы, где ключевыми для урегулирования являются три элемента: гарантии безопасности, территориальный вопрос и нейтралитет Украины.