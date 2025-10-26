Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Касабланки задержан россиянин, находящийся в международном розыске

Россиянин был арестован сразу по прибытии рейса из Мавритании.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Главного управления национальной безопасности Марокко задержали в международном аэропорту имени Мухаммеда V под Касабланкой 34-летнего гражданина России, объявленного в международный розыск российскими судебными органами.

Уточняется, что мужчина был арестован сразу по прибытии рейса из Мавритании. Ему предъявлено обвинение в предполагаемом членстве в террористической организации, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP) со ссылкой на источник в марокканских органах безопасности.

Мужчина взят под стражу в рамках процедуры экстрадиции по решению прокуратуры. Его имя и фамилия не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Таиланде начали массово задерживать россиян. За последние несколько дней за решеткой оказались около 20 граждан.