В аэропорту Касабланки задержан россиянин, находящийся в международном розыске

Уточняется, что мужчина был арестован сразу по прибытии рейса из Мавритании. Ему предъявлено обвинение в предполагаемом членстве в террористической организации, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP) со ссылкой на источник в марокканских органах безопасности.