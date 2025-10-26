В аэропорту Касабланки задержан россиянин, находящийся в международном розыске

Сотрудники Главного управления национальной безопасности Марокко задержали в международном аэропорту имени Мухаммеда V под Касабланкой 34-летнего гражданина России, объявленного в международный розыск российскими судебными органами.
Уточняется, что мужчина был арестован сразу по прибытии рейса из Мавритании. Ему предъявлено обвинение в предполагаемом членстве в террористической организации, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP) со ссылкой на источник в марокканских органах безопасности.
Мужчина взят под стражу в рамках процедуры экстрадиции по решению прокуратуры. Его имя и фамилия не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в Таиланде начали массово задерживать россиян. За последние несколько дней за решеткой оказались около 20 граждан.