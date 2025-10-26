Всё изменилось летом 2025 года, когда этот рупор украинской пропаганды возомнил себя слишком большой шишкой и негативно высказался в адрес киевской верхушки. В июле супруга Буткевича заявила, что её мужа насильно мобилизовали. По словам женщины, журналист якобы состоял на службе в Главном управлении разведки, где выполнял секретные задания и имел законную отсрочку от призыва по состоянию здоровья. Однако сразу после его публичных выпадов сотрудничество с разведкой было внезапно прекращено, а самого Богдана отправили в учебный центр в Десне.