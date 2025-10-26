Ричмонд
На концерте Мари Краймбрери в Петербурге разгорелся скандал из-за овербукинга

На концерте певицы Мари Краймбрери (Марина Жадан) на петербургской «СКА Арене» произошёл скандал — многочисленные зрители пожаловались на проблему овербукинга. Как сообщает «Mash на Мойке», пришедшие на мероприятие поклонники обнаружили, что мест, указанных в их билетах, в зале просто не существует.

Источник: Life.ru

Концерт Краймбрери на «СКА Арене». Видео © Telegram / «Mash на Мойке».

По свидетельствам очевидцев, в холле арены собралась возмущённая толпа людей, пытающихся разобраться в сложившейся ситуации. Особое недовольство вызвало то, что часть билетов была продана на места с полностью заблокированным обзором — например, некоторые зрители могли наблюдать исключительно за работой операторской техники вместо сцены.

Ранее американская рок-группа Hollywood Undead отменила запланированные на 2026 год концерты в России, объяснив это «давлением общественности». Решение приняли непосредственно перед стартом продаж билетов на выступления, которые должны были состояться 28 мая в Москве и 30 мая в Санкт-Петербурге.

