Умар Нурмагомедов победил американца на турнире UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321, проходившем в Абу-Даби. Поединок продолжался все три раунда и завершился решением судей, которые единогласно отдали победу представителю России.
Нурмагомедов, являющийся троюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил статус одного из ведущих бойцов дивизиона. Сейчас 29-летний спортсмен занимает вторую строчку рейтинга в легчайшем весе, имея в активе 19 побед при одном поражении в профессиональной карьере.
Его соперник, 32-летний Марио Баутиста, входящий в топ-10 рейтинга UFC, в данный момент располагается на восьмой позиции в легчайшем дивизионе. После прошедшего боя его рекорд составляет 16 побед и три поражения в смешанных единоборствах.
Ранее бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом в первом раунде поединка на прелимах турнира UFC 321.