Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умар Нурмагомедов победил американца на турнире UFC

Поединок продолжался все три раунда и завершился решением судей, которые единогласно отдали победу представителю России.

Источник: Аргументы и факты

Российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321, проходившем в Абу-Даби. Поединок продолжался все три раунда и завершился решением судей, которые единогласно отдали победу представителю России.

Нурмагомедов, являющийся троюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил статус одного из ведущих бойцов дивизиона. Сейчас 29-летний спортсмен занимает вторую строчку рейтинга в легчайшем весе, имея в активе 19 побед при одном поражении в профессиональной карьере.

Его соперник, 32-летний Марио Баутиста, входящий в топ-10 рейтинга UFC, в данный момент располагается на восьмой позиции в легчайшем дивизионе. После прошедшего боя его рекорд составляет 16 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

Ранее бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом в первом раунде поединка на прелимах турнира UFC 321.