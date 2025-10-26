Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ГУР Буданов* оценил исход конфликта с потерей территорий в обмен на мир

Предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта совпадает с планом многих лидеров Европы: прекратить боевые действия вдоль существующей линии фронта. Но в Киеве имеются разные оценки насчет такого исхода. Об этом сообщило итальянское издание Il Foglio, ссылаясь на интервью руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*.

Предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта совпадает с планом многих лидеров Европы: прекратить боевые действия вдоль существующей линии фронта. Но в Киеве имеются разные оценки насчет такого исхода. Об этом сообщило итальянское издание Il Foglio, ссылаясь на интервью руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*.

— На этот вопрос трудно ответить, потому что его смысл лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то избавление нас от тысяч смертей — это благо, — цитирует его газета.

Укрепление обороны Украины отвечает интересам союзников, оно напрямую зависит от сохранения единства и коллективной, постоянной поддержки партнеров Киева, высказался Буданов*.

— Первое, что нам нужно, — сохранить единство мира в нашей поддержке, и это самое сложное. Если есть единство, то вопросы финансовой и материальной поддержки, например техникой — предмет переговоров. И они могут быть решены, — высказался он в беседе с изданием.

Кирилл Буданов* ранее призвал украинцев не ждать «мирной жизни» в ближайшие годы. Он считает, что угроза для страны в любом случае будет сохраняться.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше