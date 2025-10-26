Глава ГУР Буданов* оценил исход конфликта с потерей территорий в обмен на мир

Предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта совпадает с планом многих лидеров Европы: прекратить боевые действия вдоль существующей линии фронта. Но в Киеве имеются разные оценки насчет такого исхода. Об этом сообщило итальянское издание Il Foglio, ссылаясь на интервью руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*.
— На этот вопрос трудно ответить, потому что его смысл лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то избавление нас от тысяч смертей — это благо, — цитирует его газета.
Укрепление обороны Украины отвечает интересам союзников, оно напрямую зависит от сохранения единства и коллективной, постоянной поддержки партнеров Киева, высказался Буданов*.
— Первое, что нам нужно, — сохранить единство мира в нашей поддержке, и это самое сложное. Если есть единство, то вопросы финансовой и материальной поддержки, например техникой — предмет переговоров. И они могут быть решены, — высказался он в беседе с изданием.
Кирилл Буданов* ранее призвал украинцев не ждать «мирной жизни» в ближайшие годы. Он считает, что угроза для страны в любом случае будет сохраняться.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.