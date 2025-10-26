Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В силовых структурах Приморья состоялось важное назначение

Новый начальник начинал и развивал карьеру в нашем регионе.

Источник: Росгвардия

Назначен новый начальник управления вневедомственной охраны Приморского края. Соответствующий приказ был подписан директором Росгвардии, в структуру которой входит подразделение, накануне. Важную должность занял подполковник полиции Олег Коровицкий. Последние несколько лет он возглавлял вневедомственную охрану в Спасске.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю, Коровицкий практически всю жизнь служил во вневедомственной охраны. За 34 года он прошёл путь от рядового милиционера группы задержания в Черниговке до должности начальника.

Вся служба нового руководителя проходила, таким образом, в подразделениях Приморья.

Добавим, что вневедомственная охрана занимается охраной квартир частных лиц по договорам, а также обеспечивает безопасность на крупных предприятиях, объектах инфраструктуры и в других учреждениях.