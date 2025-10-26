Владелица счёта, куда Долина перевела 13 млн рублей, заявила о потере карты

В материалах дела отмечается, что свидетельница не предоставила суду доказательств утраты карты.
На указанную карту обманутая мошенниками Долина отправила 13 миллионов рублей. Суд уже взыскал с владелицы счёта указанную сумму как неосновательное обогащение.
Напомним, что летом 2024 года Лариса Долина продала мошенникам свою квартиру площадью 236 квадратных метров. Часть денег она отправила аферистам, а другую часть отдала наличными курьеру. В марте 2025 года суд постановил вернуть недвижимость певице.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.