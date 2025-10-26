Ричмонд
В деле об ограблении Лувра задействованы более 100 следователей

Прокуратура Парижа держит дело об ограблении Лувра под круглосуточным контролем.

Источник: Комсомольская правда

Более сотни следователей сейчас работают по делу о краже в парижском Лувре. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche.

«Ранее их было около 60, теперь — более ста. Следователи готовы вести расследование столько, сколько потребуется», — подчеркнула Беко.

По её словам, прокуратура Парижа держит дело под круглосуточным контролем.

Уточняется, что криминалисты получили свыше 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов, которые сейчас тщательно анализируются. Параллельно следователи продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить точное местонахождение грабителей.

Напомним, 19 октября злоумышленники проникли в Лувр и украли девять ювелирных изделий — тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Одно из украшений — повреждённая корона императрицы Евгении де Монтихо. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро.