Россиянам объяснили, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года

«До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд», — рассказал Говырин в беседе с РИА Новости.