Россиянам объяснили, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года

Пенсионеры могут получить доплату за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно подать заявление и собрать документы. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Как пояснил Говырин, пенсию не пересчитывают автоматически. Это связано с частым отсутствием в системе сведений о стаже, полученном до 1997 года.
«До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд», — рассказал Говырин в беседе с РИА Новости.
Депутат также посоветовал проверить трудовой стаж. Это важно для тех, кто начал работать в советское время. Так, гражданам стоит убедиться, что все периоды работы внесены в систему учета.
По уточнениям Говырина, пенсионеру следует подать заявление в свое отделение ПФР. К нему нужно приложить трудовую книжку и архивные справки. Фонд проверит документы и решит, делать ли перерасчет. Если стаж подтвердят, пенсию пересчитают по новым коэффициентам.
Как пояснил депутат, итоговая сумма зависит от двух факторов: уровня заработка и продолжительности подтвержденного стажа. На практике прибавка колеблется от нескольких сотен до 2 тысяч рублей.
Депутат заключил, поскольку перерасчет действует только с момента подачи заявления, откладывать его не стоит. Это означает, что доплату начислят лишь за период после обращения, а не за все предыдущие годы.
Накануне глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что в 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы для 38 млн человек. По сравнению с 2025 годом средняя пенсия по старости увеличится примерно на 2000 рублей.
Так, индексация пенсий на 7,6% запланирована с 1 января 2026 года. Как уточнил Чирков, она будет проводиться в том же порядке, что и сейчас, и окажется выше уровня инфляции, которая составит 6,8%. Как уточняется, на страховые пенсии будет выделено почти 11,9 трлн рублей.