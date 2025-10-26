Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что против ХАМАС будут приняты меры, если движение в течение 48 часов не начнет возвращать тела погибших заложников, среди которых двое граждан США.
Лидер Белого дома связал перспективы «вечного» мира на Ближнем Востоке с действиями ХАМАС. Он заявил, что прочный мир уже установился, но его дальнейшая судьба зависит от решений движения в течение следующих двух дней.
«На Ближнем Востоке установился очень прочный мир, и я считаю, что есть все шансы, что он окажется вечным. ХАМАС должен начать возвращать тела погибших заложников и сделать это быстро, иначе другие страны, участвующие в этом великом мире, предпримут действия», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп акцентировал, что он следит за ситуацией очень внимательно.
Напомним, что в ночь на 10 октября при поддержке США Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. Движение должно освободить выживших заложников и передать тела погибших, а Израиль прекратить воздушные удары.