Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников

Трамп призвал ХАМАС вернуть тела погибших заложников.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что против ХАМАС будут приняты меры, если движение в течение 48 часов не начнет возвращать тела погибших заложников, среди которых двое граждан США.

Лидер Белого дома связал перспективы «вечного» мира на Ближнем Востоке с действиями ХАМАС. Он заявил, что прочный мир уже установился, но его дальнейшая судьба зависит от решений движения в течение следующих двух дней.

«На Ближнем Востоке установился очень прочный мир, и я считаю, что есть все шансы, что он окажется вечным. ХАМАС должен начать возвращать тела погибших заложников и сделать это быстро, иначе другие страны, участвующие в этом великом мире, предпримут действия», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп акцентировал, что он следит за ситуацией очень внимательно.

Напомним, что в ночь на 10 октября при поддержке США Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. Движение должно освободить выживших заложников и передать тела погибших, а Израиль прекратить воздушные удары.

