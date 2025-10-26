Чем занять ребенка на каникулах: 10 идей, чтобы он забыл про телефон

Для первоклашек это первые каникулы в школе. Но занятия для них подобрать проще, чем для детей других возрастов, потому что первоклассники — бывшие детсадовцы, которых всё ещё можно занять раскрасками, рисованием в альбомах, лепкой из пластилина, поделками из подручных материалов и икебанами. Также с ними можно сделать несложные оригами.