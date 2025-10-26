Novinky: приток украинских беженцев в Чехию за два месяца вырос более чем в раза

Власти Чехии в августе выдавали около 1,5 тысячи разрешений на временную защиту украинским беженцам в месяц, но к концу сентября этот показатель вырос более чем вдвое — до 3,1 тысячи. Об этом сообщает Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД ЧР Гану Малу.
«Главная причина такого резкого роста — новое постановление правительства Украины от 28 августа, которое позволяет молодым украинцам в возрасте от 18 до 22 лет свободно покидать страну», — пояснила Мала.
За сентябрь были выданы рекордные 13,5 тысячи разрешений на временную защиту — это максимум за весь 2025 год. Статус временной защиты даёт украинцам право жить в Чехии или другой стране ЕС. Сейчас он действует до марта 2026 года, но страны ЕС уже договорились продлить его до марта 2027 года.
По данным МВД ЧР, сейчас в Чехии проживает почти 400 тысяч украинских беженцев. В пересчёте на население Чехия приняла больше всего украинских беженцев среди стран ЕС с февраля 2022 года.
Тем временем известно, что в Чехии растет недовольство украинскими беженцами. Около 58% местных жителей считают, что страна приняла слишком много граждан Незалежной.