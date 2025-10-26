Novinky: приток украинских беженцев в Чехию за два месяца вырос более чем в раза

За сентябрь были выданы рекордные 13,5 тысячи разрешений на временную защиту — это максимум за весь 2025 год. Статус временной защиты даёт украинцам право жить в Чехии или другой стране ЕС. Сейчас он действует до марта 2026 года, но страны ЕС уже договорились продлить его до марта 2027 года.