Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге заметили первую новогоднюю елку. Фото

В Екатеринбурге появилась, предположительно, первая новогодняя елка в 2025 году — она появилась 25 октября у входа в магазин в Академическом районе. Об этом рассказала читательница URA.RU.

В Екатеринбурге появилась, предположительно, первая новогодняя елка в 2025 году — она появилась 25 октября у входа в магазин в Академическом районе. Об этом рассказала читательница URA.RU.

Читать далее.