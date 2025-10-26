Ричмонд
Сброс авиабомбы ФАБ-300 на морпехов ВСУ в Мирнограде сняли на видео

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 УМПК по пункту временной дислокации 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом в субботу, 25 октября, сообщил Telegram-канал «Изнанка».

По данным источника, вес сброшенной бомбы достигает трех тонн. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

На кадрах видно, что цель, скорее всего, располагалась в жилой застройке спального района. По позиции ВСУ сбросили корректируемую ФАБ-3000 УМПК. Она считается самой тяжелой авиабомбой из тех, что применяются в ходе проведения спецоперации.

Кадры удара заснял разведывательный российский БПЛА. Операция проводилась ночью, поэтому видеосъемка велась с помощью тепловизора.

ВС России пополнили свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, способными изменить ход боевых действий. Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии авиационной техники в стране.

