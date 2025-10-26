Россиян предупредили о мошенниках в преддверии единого срока уплаты налогов

Мошенники могут участить попытки обмана россиян перед 1 декабря, когда истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год. Об этом рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.
По словам Фомина, в 2025 году аферисты действвуют по следующей схеме: сначала звонят от имени налоговой, предлагая вычет и требуя СМС-код, а потом представляются полицейскими и пугают взломом и финансированием запрещенных организаций.
«Процесс уплаты налогов может быть не до конца понятен гражданам, а сама ситуация нередко вызывает стресс. Используя такие эмоции, мошенники могут легко обмануть людей», — рассказал эксперт «Известиям».
Фомин рассказал и о другой схеме: мошенники, представляясь налоговой, говорят о необходимости подать декларацию и предлагают записаться на прием. Для этого они просят продиктовать СМС-код, после чего получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».
Накануне в МВД предупредили о мошеннических атаках с ограничениями на число SIM-карт.