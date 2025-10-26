Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о мошенниках в преддверии единого срока уплаты налогов

Аналитик Фомин: Мошенники могут начать обманывать на тему уплаты налогов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники могут участить попытки обмана россиян перед 1 декабря, когда истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год. Об этом рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

По словам Фомина, в 2025 году аферисты действвуют по следующей схеме: сначала звонят от имени налоговой, предлагая вычет и требуя СМС-код, а потом представляются полицейскими и пугают взломом и финансированием запрещенных организаций.

«Процесс уплаты налогов может быть не до конца понятен гражданам, а сама ситуация нередко вызывает стресс. Используя такие эмоции, мошенники могут легко обмануть людей», — рассказал эксперт «Известиям».

Фомин рассказал и о другой схеме: мошенники, представляясь налоговой, говорят о необходимости подать декларацию и предлагают записаться на прием. Для этого они просят продиктовать СМС-код, после чего получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Накануне в МВД предупредили о мошеннических атаках с ограничениями на число SIM-карт.