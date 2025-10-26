В России изменились правила профилактических медосмотров детей

Согласно действовавшему с 2019 года порядку, впервые осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводился в три года, затем — в шесть лет, а начиная с 14 лет — ежегодно. В новой редакции правил первый осмотр этими специалистами проводится в шесть лет, а вот ежегодные осмотры теперь должны начинаться на год раньше — с 13 лет.