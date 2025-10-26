В Госдуме предложили пускать в страну иностранцев только с медсправкой и полисом

В связи с этим Нилов предложил ввести правило: отсутствие полиса при пересечении границы должно означать отказ во въезде. При этом полис можно приобрести в электронном виде и показать пограничным службам. Депутат отметил, что такой подход уже успешно применяется за рубежом и не вызывает проблем. Кроме того, депутат сообщил, что аналогичный законопроект ранее был внесён в Госдуму.