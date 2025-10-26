В Госдуме предложили пускать в страну иностранцев только с медсправкой и полисом

Наличие медицинского полиса и справки об отсутствии определённых заболеваний должно стать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он объяснил, что сейчас иностранные рабочие проходят медосмотр для получения патента, но между въездом в страну и этим медосмотром проходит некоторое время, в течение которого человек уже находится в России.
«Поэтому необходимо ввести требование, чтобы при въезде у мигрантов были документы об отсутствии определённого перечня инфекций или заболеваний. Это в интересах нашей безопасности», — отметил депутат. Он также признал, что будут появляться и фальшивые справки, поэтому медосмотр сохранить нужно, но всё равно это позволит снизить риски.
В связи с этим Нилов предложил ввести правило: отсутствие полиса при пересечении границы должно означать отказ во въезде. При этом полис можно приобрести в электронном виде и показать пограничным службам. Депутат отметил, что такой подход уже успешно применяется за рубежом и не вызывает проблем. Кроме того, депутат сообщил, что аналогичный законопроект ранее был внесён в Госдуму.
Известно, что в 2024 году в Россию прибыло более 6 миллионов мигрантов. Половина из них с одной-единственной целью — официального трудоустройства.