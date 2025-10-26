Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Novinky: Приток беженцев с Украины в Чехию за два месяца вырос в два раза

Приток украинских беженцев в Чехию за два месяца увеличился более чем вдвое. Об этом написало издание Novinky, ссылаясь на пресс-секретаря МВД республики Гану Мала.

Приток украинских беженцев в Чехию за два месяца увеличился более чем вдвое. Об этом написало издание Novinky, ссылаясь на пресс-секретаря МВД республики Гану Мала.

Она сообщила, что до начала сентября власти выдавали для беженцев с Украины примерно полторы тысячи разрешений на временную защиту. Через два месяца данный показатель вырос до 3,1 тысячи.

— Главная причина значительного роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать Украину на основании постановления правительства от 28 августа, — сказала Мала.

Статус временной защиты позволяет беженцам проживать в Чехии или другой стране Евросоюза. Статус действует до марта 2026 года, но страны ЕС уже договорились о его дальнейшем продлении до марта 2027 года.

Общее число находящихся в Чехии беженцев с Украины, по информации МВД, составляет около 400 тысяч граждан, передает ТАСС.

Около 70 процентов граждан Германии, которые участвовали в опросе социологического института INSA, высказались против выплат гражданских пособий украинским беженцам.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше