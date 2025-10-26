Novinky: Приток беженцев с Украины в Чехию за два месяца вырос в два раза

Приток украинских беженцев в Чехию за два месяца увеличился более чем вдвое. Об этом написало издание Novinky, ссылаясь на пресс-секретаря МВД республики Гану Мала.
Она сообщила, что до начала сентября власти выдавали для беженцев с Украины примерно полторы тысячи разрешений на временную защиту. Через два месяца данный показатель вырос до 3,1 тысячи.
— Главная причина значительного роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать Украину на основании постановления правительства от 28 августа, — сказала Мала.
Общее число находящихся в Чехии беженцев с Украины, по информации МВД, составляет около 400 тысяч граждан, передает ТАСС.
Около 70 процентов граждан Германии, которые участвовали в опросе социологического института INSA, высказались против выплат гражданских пособий украинским беженцам.