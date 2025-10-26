Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Киева дали совет по выживанию тяжелой зимой: подробнее

Связист Бескрестнов посоветовал киевлянам запастись топливом и уехать.

Источник: Комсомольская правда

Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш дал важный совет киевлянам в Telegram-канале, как пережить тяжёлую зиму.

«Температура в квартирах будет +5…+10 градусов, в зависимости от погоды. Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузкам сетей и частым отключениям — по несколько часов подряд», — предупреждает он, отмечая, что «будет тяжело».

Бескрестнов советует объединяться с соседями для покупки генераторов, запастись топливом и вовсе рассмотреть возможность временного переезда из Киева, например, на дачи с печным отоплением — если такие есть.

В марте этого года сообщалось, что жители Киева в панике стремятся покинуть город, что приводит к образованию многокилометровых автомобильных пробок в окрестностях столицы.