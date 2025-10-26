Жителям Киева дали совет по выживанию тяжелой зимой: подробнее

Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш дал важный совет киевлянам в Telegram-канале, как пережить тяжёлую зиму.
«Температура в квартирах будет +5…+10 градусов, в зависимости от погоды. Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузкам сетей и частым отключениям — по несколько часов подряд», — предупреждает он, отмечая, что «будет тяжело».
Бескрестнов советует объединяться с соседями для покупки генераторов, запастись топливом и вовсе рассмотреть возможность временного переезда из Киева, например, на дачи с печным отоплением — если такие есть.
В марте этого года сообщалось, что жители Киева в панике стремятся покинуть город, что приводит к образованию многокилометровых автомобильных пробок в окрестностях столицы.