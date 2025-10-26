Названы два металла, которые могут подорожать вслед за золотом

Несмотря на то, что палладий утратил часть рынка в пользу платины, спрос на него остаётся устойчивым. В 2025 году металл балансирует на грани дефицита. Аналитики подсчитали, что с начала года палладий подорожал примерно на 30%. Спрос поддерживают глобальные переходы к зелёной энергетике и ужесточение экологических норм, что увеличивает потребность в катализаторах для снижения выбросов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.