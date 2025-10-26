Российский форвард «Тампа-Бэй» Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров достиг исторического рубежа, набрав 1000-е очко в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Анахайм Дакс» игрок отдал результативную передачу.