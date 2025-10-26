Стало известно, зачем Путин послал Дмитриева в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжатся в воскресенье, 26 октября.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше