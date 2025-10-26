Давний звонок с «номера ректора»: стали известны делали об афере с квартирой Долиной

В уголовном деле о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной участвуют четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Им инкриминируется совершение мошенничества организованной группой в особо крупном размере. В настоящее время все четверо содержатся под стражей в следственном изоляторе.