Давний звонок с «номера ректора»: стали известны делали об афере с квартирой Долиной

Одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила певице якобы от имени ректора вуза. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно судебным документам, примерно в апреле прошлого года Долина получила звонок в мессенджере с «номера ректора». Звонившая представилась и сообщила, что с певицей вскоре свяжется сотрудник службы безопасности института, подробностей не уточнила.
«Спустя некоторое время позвонил неизвестный мужчина, который назвался сотрудником безопасности института и сообщил, что с ней должен связаться представитель “ФСБ” для ряда вопросов», — говорится в материалах дела.
В уголовном деле о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной участвуют четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Им инкриминируется совершение мошенничества организованной группой в особо крупном размере. В настоящее время все четверо содержатся под стражей в следственном изоляторе.
Напомним, что народную артистку изощренно обманули. Аферисты вынудили ее продать пятикомнатную квартиру на западе Москвы, а деньги перевести на «безопасный счет», который оказался мошенническим.